Бывший игрок Барселоны штурмовал здание Конгресса США в Вашингтоне

Бывший баскетболист каталонской Барселоны Дэвид Вуд штурмовал здание Конгресса Соединенных Штатов Америки (США) в Вашингтоне. Об этом сообщает Twitter журналиста Эктора Фернандеса.
Сообщается, что баскетболист штурмовал здание Конгресса в куртке с флагом США.
Дэвид Вуд — бронзовый призер чемпионата мира 1998 года в Афинах в составе сборной США.
Ранее сообщалось, что база «Вашингтона» закрыта из-за введения комендантского часа.
Mi ídolo era David Wood... "Gladiator" como dice @fullmuntion. Ayer estaba en DC soplando un cuerno... qué más puede pasar?����♂️ pic.twitter.com/Nib0wNnXOs— Héctor Fernández (@Hectorfernandez) January 7, 2021