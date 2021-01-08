Губерниев заявил, что Кокорин «профукал» свои лучшие годы

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о нападающем столичного «Спартака» Александре Кокорине. Об этом сообщает «Фонтанка».

По его словам, 29-летний форвард совсем не смог реализовать свой футбольный потенциал.

«Кокорин зарыл свои талант где-то в другом месте. И теперь это проблемы «Спартака». Он — талантливый игрок. Но стоит ли он таких денег? Наверное, не стоит.

Спрашивать нужно с тех, кто такую кругленькую сумму выложил. А то, что он свои лучшие годы профукал, — это совершенно точно», — сказал Губерниев.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России Александр Головин признан болельщиками лучшим игроком «Монако» в матче с «Лорьяном».