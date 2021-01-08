Дания готова отказаться от поездки на хоккейный ЧМ-2021 в Белоруссию

Сборная Дании готова отказаться от поездки на чемпионат мира по хоккею 2021 года в Белоруссию. Об этом сообщает портал Dr.dk.

По словам директора Датского хоккейного союза Ульриха Ларсена, страна не желает отправлять своих игроков на мировое первенство в Минск и намерена ждать решения Международной федерации хоккея (ИИХФ) о переносе игр в другое место.

Также Ларсен выразил надежду, что ситуация вряд ли дойдет до критической отметки.

Ранее сообщалось, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил проблемы российского футбола и хоккея.