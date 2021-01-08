Бывший глава ФИФА Блаттер госпитализирован

Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом сообщает Blick.

По информации источника, прямой угрозы жизни швейцарца нет. Конкретные причины, из-за которых 84-летний функционер попал в больницу, не называются.

Напомним, что из-за коррупционного скандала в 2016 году Блаттер был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет, однако последующая апелляция позволила сократить этот срок до шести лет.

Ранее сообщалось, что «Химки» изъявили желание выкупить нападающего Резиуана Мирзова у столичного «Спартака».