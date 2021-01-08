Чемпион UFC Ян будет защищать титул в бою против Стерлинга

Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян будет защищать свой титул в бою против Алджамейна Стерлинга. Об этом сообщает пресс-служба американского промоушена в Instagram.

Оппоненты сойдутся в октагоне в рамках турнира UFC 259, который состоится 6 марта в Лас-Вегасе.

Напомним, что Ян уже вылетел в Америку, где будет готовиться к поединку с 31-летним Стерлингом.

Ранее сообщалось, что президент UFC Дана Уайт назвал следующего соперника американского бойца смешанных единоборств (MMA) Джастина Гэтжи.