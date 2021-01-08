Боец UFC Ривера арестован по подозрению в покушении на убийство сестер

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирвин Ривера арестован по подозрению в покушении на убийство. Об этом сообщает Fox News.

По информации источника, 31-летнего мексиканского спортсмена взяли под стражу без права на залог.

Следствие считает, что Ривера нанес два ножевых удара своим сестрам. О подробностях дела пока данных нет.

За свою карьеру в смешанных единоборствах (ММА) боец провел 16 боев, из которых вышел победителем в десяти.

Ранее сообщалось, что действующий обладатель чемпионского пояса UFC в легчайшем весе Петр Ян будет защищать свой титул в бою против Алджамейна Стерлинга.