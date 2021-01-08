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Форвард «Манчестер Сити» Агуэро может пополнить состав «ПСЖ»

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Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может пополнить состав «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Late Football Club.

По информации источника, в услугах аргентинского нападающего заинтересован лично Маурисио Почеттино, недавно сменивший на посту главного тренера парижан Томаса Тухеля.

Напомним, что текущий контракт Агуэро с «горожанами» истекает летом 2021 года. Он уже может вести переговоры с другими клубами о дальнейшем сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на новость об интересе туринского «Ювентуса» к нападающему «Дженоа» Элдору Шомуродову.

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