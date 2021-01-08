Большунов увеличил отрыв от преследователей в общем зачете «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов после победы в масс-старте увеличил отрыв от преследователей в общем зачете многодневки «Тур де Ски».

Преимущество россиянина перед представителем Франции Морисом Манифика составляет 2 минуты 37 секунд. На третьем месте идет соотечественник Большунова Иван Якимушкин (+2.47).

Многодневка «Тур де Ски» проходит в Швейцарии и Италии с 1 по 10 января.

Ранее сообщалось, что в пятерку лучших по итогам масс-старта вошли четверо россиян.

«Тур де Ски». Мужчины. Положение после 6-го этапа

1. Александр Большунов (Россия) — 2:57.09

2. Морис Манифика (Франция) — +2.37

3. Иван Якимушкин (Россия) — +2.47