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Автор расследования о допинге в российской легкой атлетике покинул WADA

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Канадец Ричард Паунд покинул совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщается на официальном сайте организации.

Первый президент агентства ушел из WADA в связи с истечением срока членства.

Нынешний глава организации Витольд Банька заявил, что знания и опыт Паунда играли важную роль в успехе WADA.

Канадец возглавил комиссию, которая в 2015 году опубликовала отчет о нарушении антидопинговых правил российскими легкоатлетами. Результаты расследования привели к тому, что Российское антидопинговое агентство было признано не соответствующим кодексу WADA, а Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) потеряло членство в международной ассоциации, которое до сих пор не восстановлено.

Ранее WADA выступило с заявлением о решении суда отменить дисквалификацию китайского пловца.

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