Премьер-министр Финляндии выступила против проведения ЧМ-2021 в Минске

Премьер-министр Финляндии Санна Марин выступила против проведения чемпионата мира 2021 года по хоккею в Белоруссии.

Первенство должно пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге, однако из-за политической обстановки в Белоруссии Международная федерация хоккея (ИИХФ) может найти замену Минску.

«Лично я считаю, что чемпионат мира не должен проводиться в Минске. Ситуация с правами человека в Белоруссии очень серьезная. Произошли насильственные аресты граждан, которые хотели реализовать свое избирательное право», — цитирует Марин Helsingin Sanomat.

Ранее сообщалось, что Дания готова отказаться от поездки на хоккейный ЧМ-2021 в Белоруссию.