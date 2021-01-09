Чемпионка мира Карлссон снялась с «Тур де Ски»

Чемпионка мира по лыжным гонкам Фрида Карлссон вынуждена сняться с многодневки «Тур де Ски» из-за травмы.

По словам доктора сборной Швеции Пера Андерссона, спортсменка получила повреждение во время занятия в номере отеля в Тоблахе.

«Эта гонка — то, чего она ждала несколько лет, поэтому ясно, что это было трудное решение. Сама по себе травма не является серьезной, но мы смотрим на ее общую нагрузку и не хотим рисковать перед чемпионатом мира в Оберстдорфе», — цитирует Андерссона Expressen.

После шести этапов «Тур де Ски» Карлссон занимала третье место в общем зачете, уступая лидирующей американке Джессике Диггинс 1 минуту 42 секунды.

Ранее российская лыжница Наталья Непряева высказалась о победе в масс-старте на шестом этапе «Тур де Ски».