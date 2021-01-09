Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Спортсменка прошла дистанцию за 32 минуты 20,9 секунды, допустив два промаха. Второй стала представительница Норвегии Марта Рейселанд (+0,5; 0). Третье место заняла австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер (+43,0; 1).

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, финишировавшая четвертой (+1.11,2; 2).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее норвежский биатлонист Тарьей Бе пожаловался на отсутствие соперничества с российскими спортсменами.

Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Оберхоф

Гонка преследования, 10 км.

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 32.20,9 (2).

2. Марте Рейселанд (Норвегия) – +0,5 (0).

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – +43,0 (1)…

4. Светлана Миронова (Россия) — +1.11,2 (2)…