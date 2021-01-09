Сборная России по биатлону обновила медальный антирекорд

Сборная России по биатлону обновила антирекорд по числу гонок подряд без медалей.

9 января на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе прошла женская гонка преследования. Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова, занявшая четвертое место. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Таким образом, Россия осталась без медалей в 42-й гонке подряд.

Последнюю награду в составе национальной команды добыл Александр Логинов, завоевавший бронзу чемпионата мира в гонке преследования, которая прошла 16 февраля 2020 года.

Ранее норвежский биатлонист Тарьей Бе пожаловался на отсутствие соперничества с российскими спортсменами.