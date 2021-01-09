Непряева и Сорина остались без медалей в спринте на «Тур де Ски»

Шведская лыжница Линн Сван стала победительницей в спринтерской гонке на седьмом этапе многодневки «Тур де Ски».

Спортсменка прошла дистанцию за 3 минуты 14,69 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Мая Дальквист (+0,54). Третье место также досталось представительнице Швеции Эмме Рибом (+0,84).

Российская лыжница Наталья Непряева финишировала четвертой (+1,60). Татьяна Сорина заняла пятое место (+1,97).

Многодневка «Тур де Ски» проходит в Швейцарии и Италии с 1 по 10 января.

Ранее в Швейцарии усомнились в чистоте российских лыжников.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». 7-й этап.

Спринт. Классический стиль

1. Линн Сван (Швеция) — 3.14,69.

2. Мая Дальквист (Швеция) — +0,54.

3. Эмма Рибом (Швеция) — +0,84.

4. Наталья Непряева (Россия) — +1,60.

5. Татьяна Сорина (Россия) — +1,97.