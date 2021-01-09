«Спартак» подпишет контракт с полузащитником ПСВ

Полузащитник нидерландского ПСВ Йоррит Хендрикс перейдет в московский «Спартак», сообщает Voetbal International.

По информации издания, футболист подпишет долгосрочное соглашение с российским клубом не позднее 11 января. Отмечается, что хавбек не был включен в заявку команды на матч 15 тура чемпионата Нидерландов против амстердамского «Аякса».

В нынешнем сезоне Хендрикс принял участие в 16 матчах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с ПСВ рассчитан до конца сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует вернуть из аренды полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова.