Агент игрока ПСВ подтвердил информацию о переговорах со «Спартаком»

Агент полузащитника нидерландского ПСВ Йоррита Хендрикса Патрик Полдерварт прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в московский «Спартак».

«Мы действительно ведем переговоры со «Спартаком». Наше агентство также представляет Гуса Тиля, так что мы очень хорошо знакомы с представителями этого клуба», — цитирует Полдерварта Sport24.

Представитель футболиста отметил, что сделка еще не закрыта.

В нынешнем сезоне Хендрикс принял участие в 16 матчах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с ПСВ рассчитан до конца сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что футболист подпишет долгосрочное соглашение с российским клубом.