Ягудин поддержал предложение Тарасовой провести чемпионат мира в России

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался об идее провести чемпионат мира по фигурному катанию в России.

С подобным предложением выступила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Мне пока ничего не интересно, у меня Новый год! Но я поддерживаю Татьяну Анатольевну во всех вопросах», — цитирует Ягудина «Спорт-Экспресс».

Из-за пандемии коронавируса шведская федерация фигурного катания отменила все соревнования до конца сезона-2020/21. Мировое первенство запланировано на 22-28 марта в Стокгольме.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал предложение Тарасовой.