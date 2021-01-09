«Лестер» разгромил «Сток Сити» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

«Лестер» разгромил «Сток Сити» в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Встреча, прошедшая в Сток-он-Тренте, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Джеймс Джастин, Марк Олбрайтон, Айосе Перес и Харви Барнс.

Соперник «Лестера» по 1/16 финала Кубка Англии станет известен по итогам жеребьевки.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил молодежный состав «Астон Виллы» в Кубке Англии.

Футбол. Кубок Англии. 3-й раунд

«Сток Сити» (Сток-он-Трент) — «Лестер Сити» (Лестер) — 0:4