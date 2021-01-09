Гол и передача Ковальчука помогли «Авангарду» обыграть «Металлург»

Омский «Авангард» переиграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 4:2 в пользу «ястребов». В составе победителей отличились Денис Зернов, Рид Буше, Илья Ковальчук и Корбан Найт. У проигравшей команды шайбы забросили Андрей Чибисов и Егор Мартынов.
Также Ковальчук отметился результативной передачей.
Для «Авангарда» эта победа стала третьей кряду.
Ранее сообщалось, что московский «Спартак» нанес поражение хельсинкскому «Йокериту».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск, Россия) — «Металлург» (Магнитогорск, Россия) — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)
1:0 — Зернов (Береглазов, Буше) — 14:33 (5x4)
2:0 — Буше (Ковальчук, Семёнов) — 16:57
3:0 — Ковальчук (Береглазов, Буше) — 19:43 (5x4)
3:1 — Чибисов (Земченок, Плотников) — 33:01
3:2 — Мартынов (Чибисов) — 49:32
4:2 — Найт (Береглазов) — 59:17' (en)