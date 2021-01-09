Гол и передача Ковальчука помогли «Авангарду» обыграть «Металлург»

Омский «Авангард» переиграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 4:2 в пользу «ястребов». В составе победителей отличились Денис Зернов, Рид Буше, Илья Ковальчук и Корбан Найт. У проигравшей команды шайбы забросили Андрей Чибисов и Егор Мартынов.

Также Ковальчук отметился результативной передачей.

Для «Авангарда» эта победа стала третьей кряду.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» нанес поражение хельсинкскому «Йокериту».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск, Россия) — «Металлург» (Магнитогорск, Россия) — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)

1:0 — Зернов (Береглазов, Буше) — 14:33 (5x4)

2:0 — Буше (Ковальчук, Семёнов) — 16:57

3:0 — Ковальчук (Береглазов, Буше) — 19:43 (5x4)

3:1 — Чибисов (Земченок, Плотников) — 33:01

3:2 — Мартынов (Чибисов) — 49:32

4:2 — Найт (Береглазов) — 59:17' (en)