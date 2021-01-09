Хабиб пообщался по видеосвязи с Роналду

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов пообщался по видеосвязи с нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Видео опубликовано в сторис Instagram российского бойца смешанного стиля (MMA) Ислама Махачева.

«Блин, команда серьезная намечается. Мура, ты Криштиану на себя возьмешь?» — сказал Махачев в ролике.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры.

Ранее Хабиб показал подарок от известного шеф-повара.