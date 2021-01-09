Капитан «Барселоны» Лионель Месси установил историческое достижение в чемпионате Испании.

В матче 18-го тура против «Гранады» (3:0, идет второй тайм) форвард оформил дубль. Футболист стал первым игроком в истории чемпионата Испании, которому удалось забить не менее десяти мячей на протяжении 15 сезонов подряд.

Всего Месси принял участие в 751 матче в составе каталонского клуба. Рекорд по этому показателю принадлежит Хави, в активе которого 767 встреч.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» считает себя фаворитом в борьбе за Месси.