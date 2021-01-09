Навка поддержала идею проведения чемпионата мира в России

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поддержала идею проведения чемпионата мира по фигурному катанию в России.

«Я на 100% уверена, что Россия могла бы провести чемпионат мира по фигурному катанию лучше, чем кто бы то ни было. Нет сомнений: наша страна организовала бы все на высочайшем уровне. И будет очень здорово, если первенство планеты действительно пройдёт у нас», — цитирует Навку RT.

Из-за пандемии коронавируса шведская федерация фигурного катания отменила все соревнования до конца сезона-2020/21. Мировое первенство запланировано на 22-28 марта в Стокгольме.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал предложение Тарасовой.