Семин высказался о работе Ларионова в молодежной сборной России

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин высказался о наставнике молодежной сборной России по хоккею Игоре Ларионове.

«Рад, что Ларионов остался главным тренером нашей хоккейной молодежки. Я очень люблю хоккей, смотрел почти все матчи молодежного чемпионата мира. Считаю, что направление, выбранное Ларионовым, — просто супер. Это тот самый хоккей, в который играло поколение самого Ларионова и Фетисова, а до них — поколение Харламова, Мальцева, Васильева», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

Под руководством Ларионова сборная России заняла четверное место на молодежном чемпионате мира в канадском Эдмонтоне. На встрече за третье место команда уступила Финляндии со счетом 1:4.

Ранее блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале поделился мыслями о Ларионове.