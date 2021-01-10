Василевский является главным претендентом на «Везина Трофи»

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) определил главных фаворитов на получение награды «Везина Трофи», которая вручается лучшему голкиперу по итогу регулярного чемпионата.

По итогам опроса, в котором приняли участие 19 авторов портала, первое место занял российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, получивший 79 баллов. Второе место занял действующий обладатель награды Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс» (56 баллов). Третьим стал вратарь «Филадельфии Флайерз» Картер Харт (40 баллов).

Ранее сообщалось, что голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин и форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вошли в тройку претендентов на «Колдер Трофи».