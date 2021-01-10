Российские биатлонисты завоевали золото в смешанной эстафете в Оберхофе

Сборная России по биатлону завоевала золото в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

В составе национальной команды выступили Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Вторыми стали норвежские биатлонисты. Третье место заняла команда Франции.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от выступления россиян в эстафетных гонках на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Оберхоф.

Смешанная эстафета

1. Россия — 1:08.21,7 (0+7)

2. Норвегия — +0,7 (0+7)

3. Франция — 12,1 (0+6)