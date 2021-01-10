Российские биатлонисты завоевали золото в смешанной эстафете в Оберхофе

Сборная России по биатлону завоевала золото в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
В составе национальной команды выступили Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Вторыми стали норвежские биатлонисты. Третье место заняла команда Франции.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от выступления россиян в эстафетных гонках на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Оберхоф.
Смешанная эстафета
1. Россия — 1:08.21,7 (0+7)
2. Норвегия — +0,7 (0+7)
3. Франция — 12,1 (0+6)