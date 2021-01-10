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Губерниев показал свою реакцию на победу российских биатлонистов

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Комментатор Дмитрий Губерниев показал свою реакцию на победу сборной России по биатлону в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Господи! Дождался!» — написал журналист в Instagram.

В составе национальной команды выступили Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Россиянам удалось прервать антирекордную серию без медалей, которая продлилась 43 гонки.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от выступления россиян в эстафетных гонках на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

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