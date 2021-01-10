Шведская лыжница Андерссон выиграла масс-старт на этапе «Тур де Ски»

Шведская лыжница Эбба Андерссон выиграла масс-старт на заключительном этапе «Тур де Ски».
Спортсменка прошла 10 км за 36 минут 45,6 секунды. Второй стала американка Джессика Диггинс (+9,2), третье место заняла представительница Франции Делфин Клодель (+32,6).
Лучшей среди россиянок стала Юлия Ступак, финишировавшая четвертой (+40,0).
Ранее сообщалось, что шведский лыжник Оскар Свенссон завоевал золото в спринтерской гонке на седьмом этапе многодневки «Тур де Ски».
Лыжные гонки. «Тур де Ски».
Масс-старт, 10 км
1. Эбба Андерсон (Швеция) — 36.45,6
2. Джессика Диггинс (США) — +9,2
3. Делфин Клодель (Франция) — +32,6
4. Юлия Ступак (Россия) — +40,0