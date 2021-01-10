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Олимпийский чемпион назвал Губерниева «бараном»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о работе комментатора Дмитрия Губерниева.

«Для меня этого человека не существует. Биатлон — технически сложный вид спорта. А словесный понос никому не нравится. Я его не слушаю, включаю белорусскую трансляцию. Нужно смотреть гонку размеренно», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

По мнению бывшего биатлониста, многие поклонники спорта негативно оценивают работу комментатора.

«То Трампа вспомнит, то Ангелу Меркель. Человек себя дискредитировал. Посмотрите, что в его адрес пишут. Ни одного доброго слова. Этот баран не понимает, что он говорит», — добавил Тихонов.

Ранее Губерниев показал свою реакцию на победу российских биатлонистов.

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