Большунов второй год подряд выиграл «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов второй год подряд стал чемпионом многодневки «Тур де Ски».

На заключительном этапе спортсмен занял второе место в масс-старте.

Серебро в общем зачете завоевал француз Морис Манифика. Третье место занял еще один представитель России Денис Спицов.

Ранее сообщалось, что российская лыжница Юлия Ступак стала второй в общем зачете «Тур де Ски».

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачет

1. Александр Большунов (Россия) – 3:32.32,3

2. Морис Манифика (Франция) – +3.23,9

3. Денис Спицов (Россия) — +3.36,7.