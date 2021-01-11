Губерниев послал всех злопыхателей после победы в смешанной эстафете

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе сборной России в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, добывший золотую медаль квартет получит от телеканала «Матч ТВ» 100 тысяч рублей, который сможет потратить по своему желанию.

Также Губерниев заявил, что готов за чаем съесть шоколадный ботинок от экс-главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.

«А злопыхатели после этой победы могут смело идти в жопу», — добавил журналист.

Ранее сообщалось, что Светлана Миронова высказалась о победе в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.