Экс-тренер ЦСКА высказался о возвращении Головина после травмы

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался о возвращении полузащитника «Монако» Александра Головина после травмы. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, несмотря на забитый мяч в ворота «Лорьяна» спустя десять секунд после выхода на замену, делать какие-либо далеко идущие выводы о его форме и физическом состоянии пока преждевременно.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин провел четыре игры и оформил на свой лицевой счет один гол.

Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник Педро Роша вернется в «Спартак» и поедет вместе с командой на зимние сборы.