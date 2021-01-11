Биатлонистка Павлова призвала болельщиков воздержаться от критики

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала свое выступление в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Об этом сообщает Sportbox.

По ее словам, гонка выдалась тяжелой, а ошибки, допущенные при выборе тактики, помешали ей помочь добыть медали по итогам старта.

Также Павлова призвала болельщиков воздержаться от критики выступлений сборной России, так как спортсмены делают все возможное от себя, чтобы показать достойный результат на трассе.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев высказался о победе сборной России в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.