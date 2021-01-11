Экс-игрок «Спартака» поделился мнением о возможном возвращении Промеса

Бывший главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов, выступавший за московский «Спартак», поделился мнением о возможном возвращении в стан красно-белых нидерландского форварда Квинси Промеса.

По его мнению, для 29-летнего нападающего амстердамского «Аякса» это был бы шаг назад в профессиональном плане.

«Надо смотреть, в каком состоянии и с какой мотивацией Промес в данный момент находится. Я бы не удивился его переходу в «Спартак», — передает слова Бушманова «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по числу забитых мячей в официальных играх.