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Роналду повторил мировой рекорд по числу голов в официальных играх

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по числу забитых мячей в официальных играх. Об этом сообщает Squawka.

Гол в ворота «Сассуоло» в матче 17-го тура чемпионата Италии стал для 35-летнего португальца 759-м. По данному показателю пятикратный обладатель приза «Золотой мяч» сравнялся с бывшим форвардом Австрии и Чехословакии Йозефом Бицаном.

Напомним, что у трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле насчитано 757 голов.

Ранее сообщалось, что грозненский «Ахмат» расторг контракт с полузащитником Олегом Ивановым.

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