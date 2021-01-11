Неймар изъявил желание остаться в «ПСЖ»

Нападающий сборной Бразилии Неймар изъявил желание остаться в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Téléfoot.

По информации источника, 28-летний южноамериканец намерен подписать новое трудовое соглашение с парижским коллективом, так как чувствует себя в расположении него отлично.

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо считает, что приоритетным направлением клуба также является продление контракта с форвардом Килианом Мбаппе.

Ранее сообщалось, что «Монако» одержал разгромную победу над «Анже» в матче 19-го тура чемпионата Франции.