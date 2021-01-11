| Карен Саркисян

Футболистов сборной России вакцинируют от коронавируса «Спутником V». Об этом «Чемпионат.com» рассказал врач сборной России Эдуард Безуглов.

По словам врача, Российский футбольный союз (РФС) совместно с Министерством спорта Российской Федерации и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) прорабатывает технические вопросы по вакцинированию.

«Что касается сроков — речь идет о ближайших неделях», — добавил Безуглов.

Ранее сообщалось, что РФС ведет переговоры о вакцинации игроков сборной России от коронавируса.