Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

Футболистов сборной России вакцинируют от коронавируса «Спутником V»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Футболистов сборной России вакцинируют от коронавируса «Спутником V». Об этом «Чемпионат.com» рассказал врач сборной России Эдуард Безуглов.

По словам врача, Российский футбольный союз (РФС) совместно с Министерством спорта Российской Федерации и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) прорабатывает технические вопросы по вакцинированию.

«Что касается сроков — речь идет о ближайших неделях», — добавил Безуглов.

Ранее сообщалось, что РФС ведет переговоры о вакцинации игроков сборной России от коронавируса.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.