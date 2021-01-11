| Карен Саркисян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал захват Капитолия США в разговоре с президентом Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) Рене Фазелем во время встречи во Дворце Независимости в Минске.

По словам президента, в Белоруссии протестующие не захватывают правительственные учреждения, как Капитолий США.

Лукашенко отмечает, что в стране совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов.

«Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну, своих людей. Но меня для этого и избрали», — приводит слова Лукашенко Tribuna.com.

Напомним, с 21 мая по 6 июня 2021 года в Белоруссии пройдет чемпионат мира по хоккею.

Ранее жители Японии выступили против проведения Олимпийских игр 2021 года.