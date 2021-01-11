Смородская не будет участвовать в выборах президента Олимп — ФНЛ

| Карен Саркисян

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская не будет участвовать в выборах президента Олимп — Футбольной национальной лиги.

«Я приняла решение не участвовать в выборах. Есть много соображений на сей счет. Пока думаю о возвращении в большой футбол», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Ольга Смородская работала президентом «Локомотива» в период с 2010 по 2016 год.

Выборы президента Олимп — ФНЛ пройдут 25 февраля.

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