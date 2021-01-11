Врач сборной России по футболу высказался о вакцине «Спутник V»

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов высказался о вакцине против коронавируса «Спутник V», передает «Чемпионат.com».
Напомним, данным препаратом планируется привить игроков национальной команды.
«Краткосрочные побочные эффекты всегда возможны. В группе молодых здоровых спортсменов их риск минимальный. Все они не должны быть клинически значимыми», — сказал Безуглов.
Также Безуглов отметил, что профиль безопасности отечественной вакцины ни в чем не уступает зарубежным аналогам.
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