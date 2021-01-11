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Спортивные новости

Кафельников резко раскритиковал российскую вакцину от коронавируса

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Бывший теннисист Евгений Кафельников отреагировал на информацию о том, что Российский футбольный союз (РФС) хочет на добровольной основе привить игроков национальной команды вакциной от коронавируса «Спутник V», передает Sport24.

«Пусть вакцинируются. Главное, чтобы не «Спутником V». На месте спортсменов я бы отказался от этой вакцины. Если бы мне в ультимативной форме сказали сделать это, то я бы ушел из сборной», — сказал Кафельников.

Также он отметил, что будет вакцинироваться иностранным препаратом.

Ранее сообщалось о том, что футболистов сборной России вакцинируют от коронавируса «Спутником V».

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