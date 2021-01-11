Свищев направил запрос для уточнения процедуры вакцинации спортсменов

Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев направил запрос в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России для уточнения процедуры вакцинации российских спортсменов от коронавируса.

Свищев отметил, что важно понять, не могут ли в составе вакцины находиться запрещенные вещества.

«Здоровье спортсменов является приоритетом для нас. Спортсменам необходимо участвовать в международных соревнованиях и проходить сборы. Вакцина может дать необходимую защиту организма», — передает слова Свищева его пресс-служба.



Ранее сообщалось о том, что игроки казанского «Рубина» смогут отказаться от вакцинации против коронавируса.