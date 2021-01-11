Зимняя Олимпиада 2030 года может пройти в Башкирии

Власти Башкирии прорабатывают возможность подачи заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года, передает ТАСС.

«Идея такая действительно есть, как идея. Пока заявочная кампания не началась, мы прорабатываем возможность подачи заявки», — сообщила пресс-секретарь главы республики Диана Ихсанова.

Также о желании провести игры сообщил американский Солт-Лейк Сити, японский Саппоро и канадский Ванкувер. Совместные заявки хотят подать Испания, Андорра и Франция, а также Украина, Польша и Латвия.

Хозяина Олимпиады выберут в 2023 году.



Ранее жители Японии выступили против проведения Олимпийских игр 2021 года.