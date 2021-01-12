Экс-директор «Локомотива» выразил благодарность Алексею Миранчуку

Бывший директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался об уходе полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту». Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, 25-летний хавбек совместно с агентом Вадимом Шпиневым помогли «железнодорожникам» заработать сумму выше той, что была прописана в качестве отступных.

Также Кузьмичев отметил, что Миранчук поступил очень порядочно, не став дожидаться полугода, чтобы уйти в качестве свободного агента и получить в качестве подъемных гораздо больше денег.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник академии московского ЦСКА Евгений Варламов будет работать в «Риге» в качестве ассистента главного тренера.