Глава UFC Уайт высказался о будущем Уиттакера

Глава Абсолютного бойцовского чемпиоата (UFC) Дана Уайт высказался о будущем бойца среднего дивизиона Роберта Уиттакера. Об этом сообщает MMAJunkie.

По его словам, чтобы 30-летний австралиец получил право провесит титульный бой, ему будет необходимо до этого сразиться в октагоне с кем-нибудь еще и одержать победу.

Также Уайт заявил, что многое будет зависеть от результата боя между Исраэлем Адесаньей и Яном Блаховичем.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев поделился ожиданиями от возможного боя против Магомеда Исмаилова.