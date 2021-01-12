Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

Экс-директор «Локомотива» рассказал о недостатках Семина

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Бывший директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о работе экс-главного тренера Юрия Семина. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, 73-летний специалист является крайне принципиальным и в некоторых вопросах категорически отказывается идти на компромисс.

«Семин хотел, как раньше, управлять всем, а остальные чтобы его обслуживали. Но времена меняются, в данный момент такая схема почти нигде не применяется. В РЖД принят корпоративный стиль управления, и в клубе его тоже внедряли.

Пошли разногласия. Переубедить в чем-либо Юрия Палыча нереально», — сказал Кузьмичев.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник академии московского ЦСКА Евгений Варламов будет работать в «Риге» в качестве ассистента главного тренера.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.