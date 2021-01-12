Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

Россиянин Самсонов вошел в список вратарей «Вашингтона» в новом сезоне

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Илья Самсонов вошел в список вратарей клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в новом сезоне. Об этом сообщает журналист Саманта Пелл в своем Twitter.

Его партнером станет чех Ванек Ваничек, еще ни разу не игравший в заокеанском чемпионате.

Напомним, что в прошлом сезоне Самсонов провел за «столичных» 26 игр, в которых одержал 16 побед и отразил 91,3% бросков.

Ранее сообщалось, что глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выступил категорически против проведения хоккейного чемпионата мира 2021 года в Белоруссии.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.