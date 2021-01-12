Экс-директор академии «Локомотива» высказался о работе Кикнадзе

Бывший директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о работе экс-генерального директора клуба Василия Кикнадзе. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам то, что в его работе были допущены ошибки — очевидный факт.

Кузьмичев отметил, что на месте Кикнадзе постарался бы иначе выстраивать отношения с фанатами «железнодорожников», чтобы не допустить с ними серьезного конфликта.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник академии московского ЦСКА Евгений Варламов будет работать в «Риге» в качестве ассистента главного тренера.