Хоккеист СКА Подколзин подпишет контракт с «Ванкувером»

Нападающий петербургского СКА и молодежной сборной России Василий Подколзин по окончании нынешнего сезона подпишет контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс». Об этом сообщает Sport24.

По словам агента игрока Сергея Исакова, 19-летний форвард не планирует оставаться в России, и после 30 апреля заключит трудовой договор с канадским коллективом.

Также Исаков отметил, что Подколзин до конца контракта со СКА будет стараться приносить максимальную пользу клубу и работать в первой команде.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).