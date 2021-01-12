Судья Вилков вернется к работе на матчах РПЛ

Судья Михаил Вилков вернется к работе на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2021 году. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, в весенней части нынешнего сезона не будут задействованы Евгений Турбин и Алексей Сухой. Они смогут работать лишь в качестве видеоассистентов рефери.

Также не сможет обслуживать игры РПЛ 42-летний ассистент судьи Владислав Назаров, отстраненный еще в июне 2020 года.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров не видит шансов у сербского защитника «Сочи» Ивана Миладиновича попасть в сборную России.