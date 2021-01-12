Экс-менеджер «Локо» рассказал о несостоявшемся переходе защитника «Спартака» Джикии

| Карен Саркисян

Бывший менеджер московского «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о несостоявшемся переходе защитника московского «Спартака» Георгия Джикии.

По мнению менеджера, переход Джикии в «Локомотив» был невозможен.

Кузьмичев считает, что «Спартак» бы не продал защитника.

»Георгий — очень порядочный и честный человек, который помнит добро. Да, с восьми лет занимался в «Локомотиве», но руку ему в нужный момент протянул «Спартак». Джикия этого не забывает, поэтому он никуда не пойдет», — сказал он.

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